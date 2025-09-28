Al via nelle Marche la partita d’autunno con vista sul 2027
Per Giorgia Meloni una sconfitta nelle Marche, dove si vota oggi e domani, sarebbe un duro colpo, quasi un preavviso di sfratto; per Elly Schlein no. La prima delle sei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: marche - partita
Nelle Marche, a sostegno di Matteo Ricci e della lista Avanti Marche. Grande entusiasmo, giovani e donne, tradizione ed innovazione. La prima partita da vincere per mandare a casa la destra, piena di contraddizioni e che ha dimostrato di non saper governar - facebook.com Vai su Facebook
San Severino, partita amichevole tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena https://marchenews24.it/san-severino-partita-amichevole-volley-128700.html?_unique_id=68d1500f14e62… - X Vai su X
Marche. Via libera alla riforma della sanità: addio Asur, nascono 5 Ast - L’Azienda sanitaria unica regionale (Asur) scomparirà entro l’anno, le sue funzioni tecniche Asur saranno assorbite dall’Agenzia regionale sanitaria (Ars), che avrà un ruolo di 'coordinamento' ma non ... Lo riporta quotidianosanita.it
Marche: al via gara progettazione per nuovo ospedale San Benedetto del Tronto -2- - di un atto che di fatto apre l'iter tecnico per la progettazione, con il ... ilsole24ore.com scrive