Per Giorgia Meloni una sconfitta nelle Marche, dove si vota oggi e domani, sarebbe un duro colpo, quasi un preavviso di sfratto; per Elly Schlein no. La prima delle sei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Al via nelle Marche la partita d’autunno con vista sul 2027