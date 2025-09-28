Al via la masterclass di Senologia | dodici incontri formativi per la cura del tumore al seno
Ha preso il via a Torino la prima masterclass di Senologia "Cure the disease, care for women", con l'incontro inaugurale su "Ormoni e mammella": un percorso formativo articolato in dodici appuntamenti dedicato agli specialisti ginecologi. L'iniziativa, che si svolge presso l'auditorium della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
masterclass - senologia
