Al Torrino la serata finale dell’evento Dai banchi dei mercati ai banchi di scuola con le premiazione excellence 2025?

Roma Eur – Una giornata finale quella di ieri all'insegna di esperienze enogastronomiche, il premio excellence 2025, confronto sugli elaborati prodotti dai giovani e dalle scuole, l'incontro finale "Dai banchi dei mercati ai banchi di scuola" andato in scena al Torrino Roma Eventi. I giovani dei centri sportivi municipali, dall' Eur a Ostia, protagonisti insieme ai ragazzi dei centri giovanili e delle scuole calcio del quadrante ovest della città di Roma. Un evento diviso in due parti.: una mattinata con incontri e laboratori volti a sviluppare conoscenze e competenze sull'agricoltura biologica, sulle tecnologie di trasformazione dei prodotti agricoli, a cimentarsi nel preparare piatti unici utilizzando i prodotti agricoli della campagna romana e degli orti urbani, con i maestri dell'Accademia Italiana chef Roma è della cucina Romana.