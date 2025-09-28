Al Museo Ducati in mostra la Desmosedici GP25 della vittoria mondiale di Marquez

Marc Marquez è campione mondiale del MotoGP 2025. Con il secondo posto nella gara di Motegi, in Giappone, il pilota Ducati ha conquistato il nono titolo in carriera Sul circuito di domenica mattina, ha tagliato la bandiera a scacchi dietro al secondo ducatista, Francesco Bagnaia.La vittoria è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

