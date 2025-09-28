al falconara il derby bis santerenzina don bosco

Nella terza giornata del campionato di Promozione occhi puntati sui derby Santerenzina-Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese-Follo, unica gara in programma alle 19.30 (le altre tutte alle 15). Al ’Falconara’ di Lerici (arbitra Calmatui di Genova) i biancoverdi cercheranno di centrare la prima vittoria stagionale. "Ci siamo già incontrati mercoledì in Coppa Liguria dove abbiamo pareggiato – spiega mister Gabriele Sabatini – incontriamo una buona squadra. Non ci mancheranno la motivazione e la voglia giusta per ottenere un risultato positivo, considerando che nelle prime gare non abbiamo raccolto quanto avremmo potuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

