Al Falconara il derby-bis Santerenzina-Don Bosco
Nella terza giornata del campionato di Promozione occhi puntati sui derby Santerenzina-Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese-Follo, unica gara in programma alle 19.30 (le altre tutte alle 15). Al ’Falconara’ di Lerici (arbitra Calmatui di Genova) i biancoverdi cercheranno di centrare la prima vittoria stagionale. "Ci siamo già incontrati mercoledì in Coppa Liguria dove abbiamo pareggiato – spiega mister Gabriele Sabatini – incontriamo una buona squadra. Non ci mancheranno la motivazione e la voglia giusta per ottenere un risultato positivo, considerando che nelle prime gare non abbiamo raccolto quanto avremmo potuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La Junior parte dall'1-0 nel derby contro la Spes, il Largo Europa difende il 2-0 in casa del Poggio San Marcello, derby Fabriano-Albacina, la Cameratese in casa dell'Atletico Ancona, Giovane Offagna-Polverigi e Real Casebruciate, Olimpia Juventu Falconara - facebook.com Vai su Facebook
