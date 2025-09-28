Al Della Vittoria Passarini | Serve un Tolentino al top Attenzione all’attacco dei rossoblù

"La Civitanovese è una formazione molto pericolosa. Dovremo giocare al massimo per vincere davanti ai nostri tifosi". Dice così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista del derby contro la Civitanovese, calcio d’inizio alle 15.30 al "Della Vittoria". Per il Tolentino c’è la necessità di tornare a fare punti dopo il ko dell’ultima giornata. "In questa settimana – dice l’allenatore – abbiamo lavorato intensamente cercando di recuperare le energie fisiche e mentali dopo il passo falso di domenica scorsa. La squadra sta bene dal punto di vista psicologico perché una partita non pregiudica nulla nel percorso di crescita intrapreso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

