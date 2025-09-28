Al centro civico la serata di presentazione del fumetto sulla Palestina made in Monza

Monzatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fumetto made in Monza premiato al Belgioioso Indie Comics Award come miglior fumetto categoria “Storia Unica”. Dopo aver fatto il giro d’Italia adesso la sua presentazione approda anche a Monza.L'origine del fumettoIl 3 ottobre alle 21 allo Spazio polifunzionale di via Tazzoli verrà presentato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - civico

Tavolo-sicurezza a palazzo civico. Degrado e pericolo i problemi : "Centro storico abbandonato"

Nuovo centro civico di Spazzate. Ok al piano finanziato da Leclerc

Centro Civico di Cornigliano intitolato a Leila Maiocco: commozione a Tursi dopo i "no" del centrodestra

centro civico serata presentazioneLa presentazione del libro anti gender accanto allo Spazio Arcobaleno: scoppia la polemica - La sala comunale negata spiegando che l'evento non è i linea coi valori dell'amministrazione, ma dopo poco viene concesso un nuovo spazio in un altro centro civico ... Si legge su monzatoday.it

La musica che aiuta. Serata per il Centro Donna - Il magico mondo degli anni Sessanta come sfondo essenziale per fare solidarietà e dare un sostegno concreto al centro anti- Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Civico Serata Presentazione