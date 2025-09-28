Aku Boy pubblica il nuovo singolo Solo con Te | online il video ufficiale

Roma, 26 settembre 2025 – È online il videoclip ufficiale di “Solo con Te”, il nuovo singolo del cantautore Aku Boy, disponibile dal 19 settembre su tutte le principali piattaforme digitali e ora accompagnato dal video pubblicato sul canale YouTube di Lungomare srl. Un brano tra energia house e scrittura d’autore. Prodotto da Massimo Calabrese e Marco Lecci (Musica e Rivoluzione) insieme a Valerio Calisse, Solo con Te nasce con l’obiettivo di fondere sonorità house e intenzionalità autoriale. Il brano, come spiega lo stesso Aku Boy, è stato influenzato dal documentario I’m Tim dedicato ad Avicii: “Ho voluto tradurre quella carica emotiva in una traccia personale e autentica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

