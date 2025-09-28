Akragas debutto col brivido | Tripoli firma la vittoria per 1-0 a due minuti dalla fine
Un esordio casalingo sofferto, deciso solo in extremis. L’Akragas di Seby Catania ha battuto il Pro Ragusa al termine di una partita più complicata del previsto, risolta da un guizzo di Tripoli al minuto 43 della ripresa. Un gol che ha cancellato la tensione accumulata regalando ai biancazzurri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: akragas - debutto
Akragas, si riparte: il debutto all'Esseneto contro il Pro Ragusa
Teleacras. . Teleacras – Akragas calcio verso il debutto in Promozione Domani, domenica 28 settembre, prima giornata del campionato di calcio di Promozione Girone D. L’Akragas debutta allo stadio Esseneto alle ore 16 contro Ragusa. Ascoltiamo l’allenator - facebook.com Vai su Facebook
Akragas, debutto al via: Catania chiama Agrigento, Noto carica i compagni - X Vai su X