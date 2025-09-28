Akragas debutto col brivido | Tripoli firma la vittoria per 1-0 a due minuti dalla fine

Agrigentonotizie.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esordio casalingo sofferto, deciso solo in extremis. L’Akragas di Seby Catania ha battuto il Pro Ragusa al termine di una partita più complicata del previsto, risolta da un guizzo di Tripoli al minuto 43 della ripresa. Un gol che ha cancellato la tensione accumulata regalando ai biancazzurri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

