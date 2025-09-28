Akinsanmiro brilla al Pisa | premiato come migliore in campo nel derby con la Fiorentina
Akinsanmiro brilla, impatto positivo in Serie A: migliore in campo nel derby. Dal vivaio dell’Inter al Pisa, con Chivu nel suo percorso di crescita. Giornata da ricordare per Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano classe 2004, ceduto in prestito dall’ Inter al Pisa nell’ultima sessione di mercato, è stato premiato come migliore in campo nel derby toscano contro la Fiorentina. Una prova di personalità e qualità per un giocatore che sta vivendo con entusiasmo il salto definitivo in Serie A. «Dobbiamo continuare a fare meglio, dobbiamo continuare a spingere per ottenere bei risultati. È stata una partita dura contro una bella squadra, è stata una bella esperienza per me che sono alle prime gare in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
Le pagelle di Napoli-Pisa Brilla Akinsanmiro con una prestazione da migliore in campo, benissimo anche Leris e Nzola. Caracciolo monumentale. Sottotono Marin, Moreo e Semper
