Akanji Inter la decisione definitiva sul destino del centrale ex Manchester City | sarà lui il titolare?

Akanji Inter, il centrale s’impone e si prende subito al titolarità! Le ultime sulla formazione di Chivu e sul centrale elvetico. L’ Inter non ha mai messo in discussione la posizione di Cristian Chivu. Nemmeno nei momenti più delicati della stagione, quando i risultati faticavano ad arrivare, la società ha preso in considerazione altri allenatori. A garantirlo è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha chiarito come da Viale della Liberazione sia sempre arrivata fiducia piena verso il tecnico rumeno, considerato l’uomo giusto per portare avanti il progetto nerazzurro. Parallelamente, l’attenzione è rivolta anche a una delle pedine più importanti arrivate nell’ultima finestra di mercato: Manuel Akanji. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, la decisione definitiva sul destino del centrale ex Manchester City: sarà lui il titolare?

In questa notizia si parla di: akanji - inter

Akanji Inter, tentativo last minute per il difensore: trattativa nel vivo, può arrivare solo in un caso

Pavard Inter, è lui la chiave per sbloccare Akanji: serve questo sforzo dal Marsiglia, la situazione

Akanji Inter, lo svizzero può essere un nome anche per il futuro: la strategia

Akanji ha già convinto: #Inter verso il riscatto dal Manchester City anche se non scatta l'obbligo - X Vai su X

Akanji soddisfatto del suo primo periodo nerazzurro Poi la carica all'ambiente nerazzurro: l'obiettivo è vincere #Akanji #Inter #CagliariInte - facebook.com Vai su Facebook

Ultim’ora Inter, Akanji è già un idolo: decisione presa dei nerazzurri - Akanji è il primo degli innesti nuovi nel reparto difensivo: la prossima stagione, infatti, l’Inter dovrà rimpiazzare sia Acerbi che De Vrij, in scadenza di contratto proprio a giugno 2026. spaziointer.it scrive

Akanji si è preso l'Inter. L'intento è chiaro: acquisto definitivo a giugno 2026. Come era da 'programma' - L'Inter non ha mai fatto venire meno la fiducia in Cristian Chivu e non ha mai contattato altri allenatori nel momento in cui la situazione del tecnico rumeno si era fatta delicata. Lo riporta msn.com