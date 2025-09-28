Una ciclopista in via della Gora, nuovi marciapiedi in via Basilicata e un’opera d’arte nella zona della chiesa del Ss Sacramento. È la tripla novità destinata al quartiere dei Macelli, già interessati dal maxi intervento per migliorare la sicurezza stradale, concluso da poco con la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali. Il nuovo annuncio viene fatto dal consigliere della "Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto", nonché presidente della commissione urbanistica, Giacomo Vannucci (nella foto), il quale è contento per le belle parole spese nei giorni scorsi abitanti per l’intervento sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ai Macelli una ciclopista e marciapiedi"