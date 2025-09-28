Ahsoka | aggiornamenti sulle riprese della seconda stagione
Le produzioni televisive legate all’universo di Star Wars continuano a suscitare grande interesse tra il pubblico e gli appassionati del franchise. Recenti aggiornamenti riguardano la seconda stagione della serie Ahsoka, attualmente in fase di riprese, con anticipazioni sui contenuti e sulle modalità narrative che caratterizzeranno questa nuova tranche. In particolare, l’intervento di Bryce Dallas Howard, regista e attrice coinvolta nella produzione, ha fornito dettagli significativi sullo stato dei lavori e sugli aspetti più innovativi della stagione. aggiornamenti sulle riprese della seconda stagione di ahsoka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
