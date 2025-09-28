Formali osservazioni contrarie al progetto dell’impianto agrivoltaico ad Asciano promosso dalla società Agrivoltaico San Giuliano srl sono state presentata dalla federazione provinciale di Sinistra italiana. "Il progetto della potenza di 68,84 MWp e sviluppato su circa 110 ettari – spiega la coordinatrice provinciale Anna Piu – ricade in un’area agricola e paesaggistica altamente sensibile, a pochi metri dall’Acquedotto Mediceo, bene culturale tutelato, e all’interno della Riserva della Biosfera Unesco ‘Selve Costiere di Toscana’. Non siamo contrari alle rinnovabili, ma questo è un impianto industriale mascherato da agrivoltaico ed è un progetto incompatibile con il territorio, che cancella il paesaggio, svilisce l’agricoltura e mette a rischio la biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agrivoltaico, no di Sinistra Italiana: "Minaccia paesaggio e biodiversità"