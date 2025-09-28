Agricoltura sotto i riflettori | Bandi e finanziamenti penalizzano le piccole aziende

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Un intervento diretto, senza giri di parole, quello di Luca Giacomelli (foto), candidato capolista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione di Grosseto, durante l’assemblea Coldiretti. Agricoltore lui stesso, Giacomelli ha conquistato applausi e attenzione parlando non da politico, ma da collega. Al centro del suo intervento, la difesa della dignità del lavoro agricolo e la denuncia di un sistema di bandi e finanziamenti che, secondo lui, penalizza da anni le piccole aziende. "Le piccole imprese agricole restano sempre escluse, - ha spiegato Giacomelli, criticando duramente bandi regionali come l’SDR01 e l’impostazione di Ismea e Inail - ingiustamente inserite negli stessi bandi delle grandi realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

agricoltura sotto i riflettori bandi e finanziamenti penalizzano le piccole aziende

© Lanazione.it - Agricoltura sotto i riflettori: "Bandi e finanziamenti penalizzano le piccole aziende"

In questa notizia si parla di: agricoltura - sotto

Sannio sotto assedio: l’invasione dei cinghiali minaccia agricoltura, biodiversità e identità rurale.

Secchia, livello sotto osservazione. Fiume monitorato, si fa prevenzione: "Scorte importanti per l’agricoltura"

Edilizia, agricoltura e pubblici esercizi sotto la lente dello Iam: sospesi due cantieri nel Reggino

agricoltura sotto riflettori bandiAgricoltura sotto i riflettori: "Bandi e finanziamenti penalizzano le piccole aziende" - Il punto di vista di Luca Giacomelli, candidato capolista del Movimento 5Stelle a Grosseto "Essendo inserite negli stessi contesti delle grandi realtà non hanno possibilità di vivere" . msn.com scrive

Agricoltura sostenibile: al via nuovo Bando PNRR - Le imprese agricole che vogliono utilizzare gli incentivi per la transizione digitale e sostenibile finanziati dalla misura del PNRR “Pratiche Ecologiche” possono presentare domanda dal 27 agosto al ... Si legge su pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Agricoltura Sotto Riflettori Bandi