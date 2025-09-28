GROSSETO Un intervento diretto, senza giri di parole, quello di Luca Giacomelli (foto), candidato capolista del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione di Grosseto, durante l’assemblea Coldiretti. Agricoltore lui stesso, Giacomelli ha conquistato applausi e attenzione parlando non da politico, ma da collega. Al centro del suo intervento, la difesa della dignità del lavoro agricolo e la denuncia di un sistema di bandi e finanziamenti che, secondo lui, penalizza da anni le piccole aziende. "Le piccole imprese agricole restano sempre escluse, - ha spiegato Giacomelli, criticando duramente bandi regionali come l’SDR01 e l’impostazione di Ismea e Inail - ingiustamente inserite negli stessi bandi delle grandi realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agricoltura sotto i riflettori: "Bandi e finanziamenti penalizzano le piccole aziende"