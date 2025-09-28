Agostino Esposito, padre di Francesco Pio e di Sebastiano, ha raccontato le proprie emozioni al termine di Cagliari Inter. La vittoria dell’ Inter per 2-0 sul Cagliari all’Unipol Domus ha regalato una serata speciale non solo ai tifosi nerazzurri, ma anche alla famiglia Esposito. Al termine del match, Agostino Esposito, padre di Pio e Sebastiano, ha raccontato ai microfoni di Dazn tutta l’emozione vissuta per un momento che entrerà nei ricordi di casa. Il giovane Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha infatti realizzato la sua prima rete in Serie A, chiudendo la partita all’82’ con una giocata da vero centravanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Agostino Esposito, il padre di Pio e Sebastiano: «Siamo tutti emozionatissimi, gioia immensa!»