Agostino Esposito il padre di Pio e Sebastiano | Siamo tutti emozionatissimi gioia immensa!
Agostino Esposito, padre di Francesco Pio e di Sebastiano, ha raccontato le proprie emozioni al termine di Cagliari Inter. La vittoria dell’ Inter per 2-0 sul Cagliari all’Unipol Domus ha regalato una serata speciale non solo ai tifosi nerazzurri, ma anche alla famiglia Esposito. Al termine del match, Agostino Esposito, padre di Pio e Sebastiano, ha raccontato ai microfoni di Dazn tutta l’emozione vissuta per un momento che entrerà nei ricordi di casa. Il giovane Pio Esposito, attaccante classe 2005 cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha infatti realizzato la sua prima rete in Serie A, chiudendo la partita all’82’ con una giocata da vero centravanti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: agostino - esposito
Derby in famiglia, Agostino Esposito: "Felici per Pio, è una gioia immensa. Cena tutti insieme? Più avanti..." - X Vai su X
Agostino Esposito. Olly · È festa. ` ’ Domenica dalle 20 RYAN ELIA INGRESSO IN LISTA dalle 20:00 alle 20:30 - €.10 con dalle 20.30 alle 22:00 - €.15 con dalle 22:00 - €.18 con CHIUSURA LISTE ORE 22:00 - facebook.com Vai su Facebook
Cari Sebastiano e Pio, l'emozione non ha voce... - I fratelli Esposito per la prima volta contro in una partita di A: Alessandro Sugoni ha scritto loro una lettera ... Scrive sport.sky.it
Chi lo esalta, chi lo aspetta. Pio Esposito comunque fa parlare di sé ed è pronto a prendersi il suo spazio nella dinastia - Pio Esposito comunque fa parlare di sé ed è pronto a prendersi il suo spazio nella dinastia ... Scrive gazzetta.it