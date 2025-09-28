Agguato vicino al bosco di Capodimonte | ucciso un 33enne
Sparatoria nei pressi del parco di Capodimonte a Napoli, 33enne ucciso in auto. I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, dove un uomo è stato centrato da diversi colpi d'arma da fuoco.Si tratta di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
