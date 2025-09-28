Agguato a Capodimonte 33enne freddato in auto | Napoli sotto shock
Una domenica che sembrava come tante si è trasformata in pochi istanti in un dramma di sangue: Napoli si è risvegliata con l’eco assordante di numerosi spari e la morte di un trentatreenne, crivellato di colpi dentro la propria auto a pochi passi dal Parco di Capodimonte. Venti di piombo su via Miano La strada . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: agguato - capodimonte
Agguato vicino al bosco di Capodimonte: ucciso un 33enne
Agguato di camorra a Napoli, un episodio di violenza che segna la città. #agguato #camorra #napoli #cronacadinapoli #miano #quartierinapoli #social #storie #ultimenotizie - X Vai su X
Agguato a Capodimonte: morto pregiudicato 33enne - L'uomo era in auto quando è stato colpito dai proiettili dei killer. Segnala napolivillage.com
Omicidio a Napoli, 33enne ucciso a colpi d'arma da fuoco - Sul posto dell’agguato, in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, si sono ... Riporta gazzettadelsud.it