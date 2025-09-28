Una domenica che sembrava come tante si è trasformata in pochi istanti in un dramma di sangue: Napoli si è risvegliata con l’eco assordante di numerosi spari e la morte di un trentatreenne, crivellato di colpi dentro la propria auto a pochi passi dal Parco di Capodimonte. Venti di piombo su via Miano La strada . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Agguato a Capodimonte, 33enne freddato in auto: Napoli sotto shock