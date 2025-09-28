Aggressioni da parte di baby gang straniere | ora basta

“L’aggressione subita da un ragazzo di soli 13 anni in pieno giorno, all’uscita da scuola e nel cuore della città, è un fatto che ci lascia senza parole. È la prova lampante di quanto Parma, oggi, non sia più quella città sicura che molti ricordano”. Così il team Vannacci Maria Luigia dopo o. 🔗 Leggi su Parmatoday.it