Aggredita alla fermata del bus | Ora ho paura a uscire da sola Lui fu già denunciato 2 anni fa

Pesaro, 28 settembre 2025 – “Lui è imprevedibile; è molto violento; ha molta forza. Dopo l’aggressione di martedì sono terrorizzata. Ho paura a prendere l’autobus e a girare liberamente”. La ragazza che abbiamo davanti ha 18 anni. Vuole restare anonima perché teme ritorsioni personali. Accetta come nome di fantasia Alice, ma quello che racconta non ha nulla di meraviglioso. Piuttosto ha mosso la rabbia e l’indignazione di un quartiere intero. Martedì Alice (nome di fantasia) è stata aggredita alla fermata del pullman di Borgo Santa Maria mentre stava tornando a casa da scuola. Quando l’uomo, sui 30 anni, conosciuto in paese per diagnosticati problemi psichiatrici, le si è scagliato contro, aveva accanto un’amica e una tredicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredita alla fermata del bus: “Ora ho paura a uscire da sola”. Lui fu già denunciato 2 anni fa

