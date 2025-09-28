Aggiornamenti sul film DC the authority | le novità di james gunn dopo 7 mesi
lo stato di avanzamento dei progetti della dc universe. Il franchise della DC Universe sta attraversando una fase di sviluppo molto intensa, con numerosi progetti in corso che si muovono nella direzione desiderata. Le ultime dichiarazioni di James Gunn, co-CEO di DC Studios, confermano l’impegno nel portare avanti le iniziative legate al Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”. Questa fase comprende sia produzioni per il grande schermo che serie televisive, con un focus particolare su come strutturare e presentare i personaggi ai fan. prossime uscite e programmi futuri. Nel 2025, sono previste l’uscita del nuovo film dedicato a Superman e la seconda stagione della serie Peacemaker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
