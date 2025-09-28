AG4IN rallenta un po’ nelle sale | ieri terzo è a 722mila euro di incassi

AG4IN il film sul quarto scudetto rallenta un po’ nel primo sabato di programmazione. Probabilmente Aurelio De Laurentiis si aspettava più dei 18.559 spettatori con un incasso di giornata di 208.182 euro. Che in fondo è di poco superiore ai 183.598 euro del venerdì. In totale, la pellicola ha fin qui incassato 722mila euro. L’obiettivo è superare l’incasso di “Sarò con te”, pellicola sul terzo scudetto (che, ricordiamolo, era atteso da oltre trent’anni). Sarò con te incassò nelle sale 1.438.363 euro piazzandosi nei primi cento film visti in Italia nell’anno 2023. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

