Affluenza regionali Marche al 10,84% alle 12 in calo rispetto al 2020 13,43% urne aperte fino alle 23 e poi domani fino alle 15

Calo dell'affluenza per questa tornata elettorale rispetto a 5 anni fa Primi dati sull'affluenza in merito alle elezioni regionali nelle Marche: alle 12 il dato è fermo al 10,84%, in calo rispetto a cinque anni fa quando nello stesso orario era al 13,43%. Le urne sono aperte da questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

