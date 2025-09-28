Calo dell'affluenza per questa tornata elettorale rispetto a 5 anni fa Primi dati sull'affluenza in merito alle elezioni regionali nelle Marche: alle 12 il dato è fermo al 10,84%, in calo rispetto a cinque anni fa quando nello stesso orario era al 13,43%. Le urne sono aperte da questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Affluenza regionali Marche al 10,84% alle 12, in calo rispetto al 2020 (13,43%), urne aperte fino alle 23 e poi domani fino alle 15