Affluenza definitiva alle ore 12

L'affluenza alle ore 12 è del 10,59%. La più bassa ad Ancona (9,60%) e la più alta a Pesaro (12,35%). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

affluenza definitiva ore 12Regionali nelle Marche, l'affluenza alle 12 è del 10,84% - Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni ... msn.com scrive

Marche al voto per la presidenza della Regione, alle 12 affluenza al 10,84%: tre punti sotto le regionali del 2020 - Alle 12 affluenza al 10,84%, quasi tre punti in meno rispetto al 2020. Scrive ilfattoquotidiano.it

