Affluenza alle elezioni delle Marche 2025 i dati in diretta
Ancona, 28 settembre 2025 – Oggi, nella prima giornata di voto per eleggere il governatore e la nuova giunta delle Marche, il dato da monitorare è quello dell’ affluenza, che seguiamo in diretta. I seggi restano aperti oggi, lo ricordiamo, fino alle 23 e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. I primi dati sui marchigiani che hanno votato vengono rilevati sulla soglia delle ore 12, poi delle ore 19 e infine delle ore 23 di domenica 28 settembre. Domani, invece, lunedì 29 settembre, seconda e ultima giornata di voto, verrà rilevata l’affluenza definitiva delle ore 15, orario di chiusura dei seggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tutte le informazioni sulle elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29 (sezioni, numeri degli elettori, tessere ecc.) le trovate qui https://www.comune.ancona.it/it/topics/17 Allo stesso indirizzo potrete verificare i dati sull'affluenza e poi i dati provvisori sul voto d - facebook.com Vai su Facebook
