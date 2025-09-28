Ancona, 28 settembre 2025 – Oggi, nella prima giornata di voto per eleggere il governatore e la nuova giunta delle Marche, il dato da monitorare è quello dell’ affluenza, che seguiamo in diretta. Alle 12 l’affluenza è del 10,84%. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), po i Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza alle elezioni delle Marche 2025, alle 12 è del 10,84%: i dati in diretta