Ancona, 28 settembre 2025 – Oggi, nella prima giornata di voto per eleggere il governatore e la nuova giunta delle Marche, il dato da monitorare è quello dell’ affluenza, che seguiamo in diretta. Alle 12 l’affluenza è del 10,59%. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,35%), segue la provincia di Fermo (10,90%), Ascoli Piceno (10,33%), Macerata (10,15%) e Ancona (9,60%). I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affluenza alle elezioni delle Marche 2025, alle 12 è del 10,59%: i dati in diretta

