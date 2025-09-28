Il mercato degli affitti brevi in Italia mostra segni di rallentamento evidenti. Gli ultimi dati, emersi dagli Stati Generali degli Affitti Brevi 2025 organizzati dall’Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi), raccontano una realtà dove le opportunità di guadagno sono in calo, la burocrazia cresce, le restrizioni locali si moltiplicano e molti proprietari stanno ritirando le proprie abitazioni dal mercato. Il mercato degli affitti brevi in Italia è meno redditizio di quanto si pensi. Per lungo tempo gli affitti brevi a destinazione turistica, in particolare attraverso piattaforme come Airbnb e simili, sono stati percepiti come un’attività quasi priva di rischi e ad alto rendimento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitti brevi in calo in Italia, perché non conviene più ai proprietari