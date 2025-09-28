AEW | Hologram fuori per il resto del 2025 dopo l’attacco di Kyle Fletcher
La misteriosa e imbattuta stella della AEW, Hologram, è stata costretta a fermarsi dopo un brutale attacco nel backstage da parte del campione TNT, Kyle Fletcher. Il match previsto tra Fletcher e Hologram, in programma per Dynamite questo mercoledì, è stato annullato, e al suo posto combatterà Orange Cassidy. This Wednesday 101 #AEWDynamite 8pm ET7pm CT, TBS + HBO Max 6-Year Anniversary Show TNT Championship @kylefletcherpro vs Orange Cassidy After Kyle Fletcher injured @AEWHologram tonight, his Conglomeration partner @OrangeCassidy wants payback + the TNT Title, THIS WEDNESDAY! pic.twitter.comO2gbWDdnNy — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2025 Before TNT Champion @KyleFletcherPro defends against @AEWHologram on #AEWDynamite, "The Protostar" battles Hologram's Titanes del Aire partner, the returning @KomandercrMX! The high stakes title match is LIVE on #AEWCollision at 87c on @TNTDrama + @SportsOnMAX, TONIGHT! pic.