Adorazione eucaristica per la pace nella parrocchia Santi Angeli custodi
a Francavilla al Mare. Dalle ore 20 di giovedì 2 ottobre.“Nel silenzio dell'Adorazione, ascoltiamo il grido del sangue innocente versato sulla terra. Come Abele anche oggi tanti nostri fratelli e sorelle gridano da Gaza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Adorazione eucaristica perpetua, stasera messa e processione
Fermati davanti a Gesù: 7 consigli per vivere l’Adorazione Eucaristica
Le Monache dell’Adorazione Eucaristica riferiscono che martedì 30 settembre, a San Francesco, ci sarà la Santa Messa per il compianto Padre Marco Malagoli dei Cappuccini - facebook.com Vai su Facebook
Pace: la parrocchia latina di Gaza in adorazione continua - 30 di questa mattina è cominciata la Giornata di digiuno, penitenza e preghiera nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, con l’esposizione del Santissimo Sacramento sull’altare. Scrive agensir.it
Così è stato accolto l’invito di Francesco ad unirsi all’iniziativa indetta per venerdì 27 ottobre. Una proposta rivolta anche a chi appartiene ad altre Chiese e religioni - Messe, veglie di preghiera, proposte di adorazione eucaristica, fiaccolate, Rosari. Come scrive avvenire.it