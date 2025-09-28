Adeyemi Juve svolta nel futuro dell’attaccante accostato ai bianconeri | è vicinissimo a firmare con… L’indiscrezione non lascia dubbi | futuro lontano da Torino

Adeyemi Juve, svolta nel futuro dell’attaccante accostato ai bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. Una beffa per il calciomercato Juve, una mossa strategica per blindare il futuro. Il Borussia Dortmund è a un passo dal rinnovare il contratto di Karim Adeyemi, spegnendo, forse in via definitiva, le speranze dei club italiani che lo avevano seguito. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’accordo per un prolungamento “monstre” fino al 2030 è ormai vicinissimo. Dopo un’estate in cui il suo nome è stato costantemente al centro delle voci di mercato, con diversi top club pronti a darsi battaglia, il club tedesco ha deciso di passare ai fatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L'indiscrezione non lascia dubbi: futuro lontano da Torino