Addio al giocatore di calcio Loris Cattani | una valle in lacrime

Lutto nel mondo del calcio trentino. Nei giorni scorsi Loris Cattani, giocatore di calcio della Val di Non, è morto a soli 51 anni a causa di una grave malattia che lo ha colpito qualche anno fa.Grande amante dello sport, Loris Cattani era un volto noto nel mondo calcistico noneso. Per diversi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: addio - giocatore

Lutto nel calcio trentino: scompare Loris Cattani a soli 51 anni - Portato via dalla malattia che lo aveva colpito negli ultimi anni. Segnala nordest24.it

La Val di Non e il calcio dilettantistico piangono la scomparsa, a soli 51 anni, di Loris Cattani - La comunità di Cunevo e il calcio dilettantistico noneso piangono la scomparsa, a soli 51 anni, di Loris Cattani, venuto a mancare nei giorni scorsi a causa di un male vigliacco che lo aveva c ... Riporta ildolomiti.it