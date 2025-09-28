Addio al famoso politico era uno dei leader più amati del paese

Il 26 settembre 2025 è scomparso uno dei politici più amati del Regno Unito, noto anche come Ming, ex leader dei Liberal Democrats, Il decesso è avvenuto presso la struttura di cura Kyn Hurlingham a Londra, dove si trovava in convalescenza. Una delle sue ultime giornate era stata dedicata a seguire con attenzione la conferenza annuale del partito. La notizia ha suscitato profonda commozione nel panorama politico britannico e internazionale. Addio a Lord Menzies Campbell: una vita tra sport, diritto e politica. Il 26 settembre Lord Menzies Campbell è morto all’età di 84 anni: l’annuncio è stato dato dai familiari solo nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

