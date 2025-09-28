Addio al famoso politico era uno dei leader più amati del paese
Il 26 settembre 2025 è scomparso uno dei politici più amati del Regno Unito, noto anche come Ming, ex leader dei Liberal Democrats, Il decesso è avvenuto presso la struttura di cura Kyn Hurlingham a Londra, dove si trovava in convalescenza. Una delle sue ultime giornate era stata dedicata a seguire con attenzione la conferenza annuale del partito. La notizia ha suscitato profonda commozione nel panorama politico britannico e internazionale. Addio a Lord Menzies Campbell: una vita tra sport, diritto e politica. Il 26 settembre Lord Menzies Campbell è morto all’età di 84 anni: l’annuncio è stato dato dai familiari solo nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: addio - famoso
Addio al famoso influencer italiano: incidente drammatico, cos’è successo
Lutto nella musica, addio al famoso italiano: aveva soli 35 anni
Addio a Enrico Lucherini, morto il press agent più famoso d’Italia
ADDIO A NIKI PILIC: CAMPIONE, CAPITANO, COACH, MENTORE… IL LUTTO - Si è spento a 86 anni Nikola Pilic: i più anziani lo ricordano come ottimo giocatore, “miccia” del famoso sciopero a Wimbledon 1973. In tempi più recenti ha vinto la Davis con tre n - facebook.com Vai su Facebook
Addio al famoso politico: era uno dei leader Liberal Democrats - Ex leader dei Liberal Democrats e figura di spicco della politica britannica, è morto a 84 anni Lord Menzies “Ming” Campbell. Come scrive newsmondo.it
L'addio della città a Fausto Amodei, cantautore-deputato che faceva politica con le canzoni - Nel 1968 è stato eletto Deputato della Repubblica del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Si legge su torino.corriere.it