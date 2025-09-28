Tempo di lettura: < 1 minuto Addio a Giovanni Zeccard o, al secolo “‘ O Coreano ”. Dopo aver combatto fino all’ultimo come un vero lupo, si è arreso ad una brutta malattia. La scomparsa di Giovanni Zeccardo lascia un vuoto incolmabile ma un ricordo indelebile nel calcio avellinese. Tanti gli aneddoti sul suo conto legati agli anni della serie A. A bordo campo e negli spogliatoi, la sua presenza ha contribuito a scrivere la leggenda “della legge del Partenio”. Storico tifoso dell’ U.S. Avellino, una vita spesa al fianco della società irpina. Persona stimata e ben voluta da molti, seppe nei momenti di gloria, ma anche in quelli bui, rimanere fedele a quei colori e a quei valori che tanto lo hanno contraddistinto, e a riportare speranze e serenità nella tifoseria biancoverde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a “O Coreano”, simbolo dei biancoverdi in Serie A