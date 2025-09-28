Addio a Giulia Valgimigli Il fidanzato | L’amerò per sempre Anche se qualcuno ce l’ha con me
Il passo lento della gente che arriva, i fiori stretti tra le mani, il silenzio che avvolge la chiesa di San Giovanni Evangelista nel quartiere Ca’ Ossi: così ieri gli amici e i parenti hanno accompagnato Giulia Valgimigli, 25 anni, la giovane travolta da un treno a Pinarella, nel suo ultimo viaggio. Chi non ha trovato posto dentro è rimasto in piedi, spalla a spalla, anche fuori, dove il sagrato si è trasformato in un prolungamento naturale della navata. "È una sciagura", ripetono, come un mantra, le persone attonite prima del funerale. Dentro l’aria è densa di silenzio. Non un silenzio vuoto, ma pieno di pensieri, di ricordi che affiorano negli sguardi bassi, nei fazzoletti accostati al volto, nelle mani intrecciate nervosamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Addio a Giulia Valgimigli. Il fidanzato: "L'amerò per sempre. Anche se qualcuno ce l'ha con me" - Il giovane Dustin stava camminando a pochi passi da lei, quando il treno l'ha colpita fatalmente.
L'addio a Giulia, travolta e uccisa dal treno. Il ragazzo: "Invoco il perdono di chi ce l'ha con me, era la mia spalla" - Grande commozione per il funerale di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia.