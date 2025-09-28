Addio a Giovanni O Coreano Zeccardo storico tifoso dell’US Avellino

Avellino – È scomparso nelle ultime ore Giovanni Zeccardo, noto come “O Coreano”, storico sostenitore dell’U.S. Avellino.L’eredità nella tifoseria biancoverdeFigura di riferimento nella tifoseria biancoverde, Zeccardo ha accompagnato la squadra in tutti gli anni, nei momenti di successo come in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

