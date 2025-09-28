"l nostro piccolo grande pony Gigio si è addormentato nel tardo pomeriggio di sabato 20 settembre. Una fine improvvisa che ha lasciato sgomenti tutti i volontari che lo accudivano ogni giorno insieme agli altri animali dell’allegra fattoria dell’Enpa di Monza". Con queste parole l’Enpa di Monza ha dato notizia della scomparsa di uno dei propri animali più amati. Racconta il presidente Giorgio Riva: "Gigio era con noi da oltre 23 anni. Era stato trovato vagante nei pressi della Valassina a Lissone, probabilmente abbandonato nello sgombero di un campo nomadi della zona. Ero andato personalmente a prenderlo e, non avendo altri mezzi, l’avevo caricato sul furgone dell’Enpa, sollevandogli delicatamente le zampe anteriori e successivamente le posteriori e lui era entrato nel mezzo tranquillamente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Gigio, il pony salvato dalla strada e diventato una mascotte