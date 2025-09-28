Addio a Furio Focolari | la voce dello sport italiano si spegne a 78 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa. È morto Furio Focolari, storico giornalista sportivo, noto per le sue cronache dedicate allo sci e alle imprese di Alberto Tomba. Aveva 78 anni ed era da tempo malato di Sla. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall’emittente romana Radio Radio, di cui è stato storica voce e direttore, con un messaggio sui social: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Una carriera tra calcio e sci. Nato a Roma il 1 giugno 1947, Focolari iniziò la sua carriera in Rai nel 1976, conducendo il Gr3 e seguendo come inviato i Mondiali di calcio di Spagna ’82. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

