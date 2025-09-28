Addio a Furio Focolari | il giornalista sportivo volto noto della Rai raccontò le vittorie di Tomba video

Secoloditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 78 anni è morto Furio Focolari celebre giornalista sportivo noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba e per la sua lunga militanza a Radio Radio. Ed è proprio l’emittente a darne notizia postando una foto del giornalista e il messaggio “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Focolari era nato a Roma nel 1947, grande tifoso della Lazio è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi. «Da tempo lottava con coraggio contro la SLA – fa sapere l’emittente Radio Radio – una battaglia difficile che aveva affrontato con grande dignità fino agli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

addio a furio focolari il giornalista sportivo volto noto della rai raccont242 le vittorie di tomba video

© Secoloditalia.it - Addio a Furio Focolari: il giornalista sportivo (volto noto della Rai) raccontò le vittorie di Tomba (video)

In questa notizia si parla di: addio - furio

Addio a Furio Focolari, il giornalista sportivo è morto a 78 anni

Addio a Furio Focolari: la voce dello sport italiano si spegne a 78 anni

addio furio focolari giornalistaAddio al giornalista Furio Focolari: raccontò la leggenda di Tomba - Radio Radio: "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai". Riporta altoadige.it

Addio al noto giornalista Furio Focolari, storica voce dello sport - Grande tifoso della Lazio, era molto apprezzato anche come opinionista. Come scrive sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Furio Focolari Giornalista