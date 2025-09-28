Addio a Furio Focolari | il giornalista sportivo volto noto della Rai raccontò le vittorie di Tomba video

A 78 anni è morto Furio Focolari celebre giornalista sportivo noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba e per la sua lunga militanza a Radio Radio. Ed è proprio l’emittente a darne notizia postando una foto del giornalista e il messaggio “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Focolari era nato a Roma nel 1947, grande tifoso della Lazio è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi. «Da tempo lottava con coraggio contro la SLA – fa sapere l’emittente Radio Radio – una battaglia difficile che aveva affrontato con grande dignità fino agli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

