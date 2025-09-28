Addio a Focolari cronista sportivo Rai

11.40 E' morto il giornalista sportivo Furio Focolari. Ha lavorato per tanti anni in Rai. Memorabili le sue telecronache di sci, e in particolare, le imprese di Alberto Tomba e altri eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi. Era grande tifoso della Lazio, che ha espresso il proprio cordoglio: "Era un'icona". Radio Radio: "Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai",annunciando la morte dello storico cronista 78enne:aveva la Sla Morto anche a Carlo Sassi, 96 anni il 1 ottobre:portò la moviola nel calcio Rai. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it