Addio a Enzo Osella il costruttore geniale che fece della Formula 1 un' arte

Il costruttore, nato a Cambiano, si spostò presto a Torino. Con la Osella Corse vinse 29 titoli europei di categoria II e fu protagonista di diversi campionati nazionali in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio a Enzo Osella, il costruttore geniale che fece della Formula 1 un'arte

