Addio a Enzo Osella il costruttore geniale che fece della Formula 1 un' arte

Il costruttore, nato a Cambiano, si spostò presto a Torino. Con la Osella Corse vinse 29 titoli europei di categoria II e fu protagonista di diversi campionati nazionali in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Addio a Enzo Osella, il garagista visionario che approdò in Formula 1 - Il mondo dei motori piange oggi la scomparsa di Enzo Osella, morto a 86 anni. Si legge su tp24.it

addio enzo osella costruttoreF1 | Addio ad Enzo Osella, protagonista del motorsport italiano. Il cordoglio dell’ACI - È mancato ieri, ad 86 anni, Enzo Osella, protagonista del motorsport italiano e non solo per la sua parentesi in F1, fatta di grande passione e tante difficoltà superate tra il 1980 ed il 1990. Lo riporta p300.it

