Addio a Carlo Sassi | mr Moviola e il gol di Rivera che cambiò il calcio in tv
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. All'età di 95 anni è morto Carlo Sassi, volto storico della popolare programma televisivo “La Domenica sportiva”. Il suo nome è entrato nella storia del giornalismo sportivo per l'”invenzione” della moviola. Grande appassionato di calcio, Sassi tentò anche la carriera da calciatore senza grandi fortuna. Fece un provino per l'Inter e poi giocò per alcuni anni in serie C e nei dilettanti. Nel 1960 venne assunto in Rai, dove lavorò fin da subito per “La Domenica Sportiva”. Per certi versi il 22 ottobre del 1967 fu un giorno estremamente importante per la sua carriera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
