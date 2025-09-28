Addio a Carlo Sassi morto a 95 anni il giornalista che inventò la moviola storico volto de ' La Domenica Sportiva' e di ' Quelli che il calcio'

Considerato il "padre" della moviola, Sassi cambiò il modo di raccontare il calcio guardando e riguardando per primo le partite al rallenty. Dopo un breve esordio come giocatore, Sassi approdò in Rai nel 1957 diventando uno dei volti del giornalismo sportivo più importanti in Italia Carlo Sas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio carlo sassi mortoCarlo Sassi, addio a mister Moviola: il gol di Rivera che cambiò il calcio in tv - All’età di 95 anni è morto Carlo Sassi, volto storico della popolare programma ... Secondo iltempo.it

Addio a Carlo Sassi, il giornalista che inventò la moviola in tv: aveva 95 anni - Si è spento a 95 anni lo storico volto Rai che nel 1967 introdusse la moviola televisiva, cambiando per sempre il giornalismo sportivo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

