Addio a Carlo Sassi morto a 95 anni il giornalista che inventò la moviola storico volto de ' La Domenica Sportiva' e di ' Quelli che il calcio'
Considerato il "padre" della moviola, Sassi cambiò il modo di raccontare il calcio guardando e riguardando per primo le partite al rallenty. Dopo un breve esordio come giocatore, Sassi approdò in Rai nel 1957 diventando uno dei volti del giornalismo sportivo più importanti in Italia Carlo Sas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
