Addio a Carlo Sassi il papà della moviola | la sua rivoluzione fino al Var cambiò la Domenica Sportiva

Una vita tra pallone e televisione. Carlo Sassi se n’è andato a 95 anni, lasciando dietro di sé una traccia indelebile nel racconto televisivo del calcio. Nato a Milano, aveva inseguito da ragazzo il sogno di una carriera da calciatore: un provino con l’Inter non andò come sperava, ma la sua passione per il pallone lo portò a giocare in Serie C e nei dilettanti. Quella del campo non era però la sua strada definitiva. Il suo destino era legato alle immagini, non al pallone tra i piedi. Negli anni Sessanta, in un’Italia che stava scoprendo la televisione come finestra sul mondo, Sassi entrò in Rai. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
