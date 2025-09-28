Addio a Carlo Sassi il giornalista che rivoluzionò il calcio con la moviola Aveva 95 anni

Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Carlo Sassi, morto oggi a 95 anni. Nato a Milano il 1° ottobre 1929, Sassi ha segnato la storia della televisione sportiva italiana introducendo un’innovazione destinata a cambiare per sempre il modo di raccontare il calcio: la moviola televisiva. Entrato in Rai nel 1960, Sassi iniziò a collaborare con La Domenica Sportiva, dove ben presto si impose come voce autorevole nell’analisi degli episodi controversi. La sua intuizione fu semplice e geniale: rallentare le immagini per capire meglio le situazioni in campo. Così nacque la moviola, uno strumento che divenne centrale nei dibattiti calcistici e nella televisione italiana, capace di far discutere milioni di tifosi dopo ogni partita. 🔗 Leggi su Open.online

