Addio a Carlo Sassi il giornalista che portò in Italia la Moviola | aveva 95 anni

La necessità della Moviola si mostrò di fronte al gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan nel 1967. Sassi non si fa cogliere alla sprovvista e coglie l'occasione per mostrare agli italiani l'evoluzione che quotidianamente si verificava nel mondo della cronaca sportiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Carlo Sassi, il giornalista che portò in Italia la Moviola: aveva 95 anni

Carlo Sassi, morto il giornalista papà della moviola: aveva 95 anni - È stato uno dei volti più apprezzati alla Domenica Sportiva e a Quelli che il ... Si legge su leggo.it

Addio a Carlo Sassi, il giornalista Rai inventore della moviola - Volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio. Segnala rainews.it