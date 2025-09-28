Addio a Carlo Sassi il giornalista che inventò la moviola in tv | aveva 95 anni

Nello stesso giorno della scomparsa di Furio Focolari, il mondo del giornalismo sportivo saluta anche Carlo Sassi, morto a 95 anni. Volto noto della televisione italiana introdusse per primo la moviola televisiva. Un’innovazione destinata a cambiare per sempre il mondo del calcio e il modo di raccontarlo. Nel 1960 entrò in Rai, dove iniziò a collaborare con La Domenica Sportiva dove emerse come autorevole voce nel giudizio di episodi calcistici controversi. Rallentando le immagini, per capire meglio cosa fosse successo, Sassi creò la moviola nel 1967 dopo un derby Inter-Milan, per chiarire se il gol di Rivera fosse effettivamente da convalidare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio a Carlo Sassi, il giornalista che inventò la moviola in tv: aveva 95 anni

