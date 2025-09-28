Ad Amici 2025 commozione e standing ovation per l’omaggio al 14enne Paolo Mendico suicida per bullismo Il ballo su L’isola che non c’è di Bennato

Durante la puntata odierna di “ Amici di Maria De Filippi “, domenica 28 settembre, c’è stato un momento emotivamente intenso. Tutta la scuola e la produzione del programma ha reso omaggio a Paolo Mendico, vittima di bullismo, che ha tragicamente deciso di togliersi la vita a soli 14 anni. Il terribile evento è avvenuto a Santi Cosma e Damiano l’undici settembre scorso. Sul palco è comparso il corpo di ballo del talent show con Elena D’Amario e il finalista dello scorso anno Francesco Fasano. Insieme hanno ballato sulle note del grande successo di Edoardo Bennato “L’Isola che non c’è” del 1980. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

