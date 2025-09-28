Active Zone allenati con le trainer di Gazzetta e Clemente Russo | aperte le iscrizioni

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Sport 2025 a Trento una palestra a cielo aperto: scopri come iscriversi alle lezioni con Clemente Russo e altri trainer di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

active zone allenati con le trainer di gazzetta e clemente russo aperte le iscrizioni

© Gazzetta.it - Active Zone, allenati con le trainer di Gazzetta e Clemente Russo: aperte le iscrizioni

In questa notizia si parla di: active - zone

Dal 9 al 12 ottobre torna Gazzetta Active Zone: la palestra a cielo aperto del Festival dello Sport

active zone allenati trainerActive Zone, allenati con le trainer di Gazzetta e Clemente Russo: aperte le iscrizioni - Al Festival dello Sport 2025 a Trento una palestra a cielo aperto: scopri come iscriversi alle lezioni con Clemente Russo e altri trainer di Gazzetta ... Si legge su gazzetta.it

active zone allenati trainerDal 9 al 12 ottobre torna Gazzetta Active Zone: la palestra a cielo aperto del Festival dello Sport - Scopri il programma di Gazzetta Active Zone al Festival dello Sport di Trento 2025: tutti gli appuntamenti per allenarsi con i trainer dal 9 al 12 ottobre. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Active Zone Allenati Trainer