Acqualagna si allea con la Spagna per le strategie del tartufo

Ilrestodelcarlino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce una nuova cooperazione internazionale grazie al “Patto al Tartufo“ tra Acqualagna e la città spagnola di Sarrión. Ad annunciarlo il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi: "Un ponte culturale tra due realtà simbolo nella produzione del pregiato re della tavola capace di unire le eccellenze di due territori distanti con progetti concreti che danno forma a collaborazioni innovative. Nell’anno delle celebrazioni del 60° anniversario – spiega il primo cittadino – Acqualagna apre al mondo con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni con città che condividono lo stesso percorso fondato sulla conoscenza, sulla sostenibilità e sull’innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

acqualagna si allea con la spagna per le strategie del tartufo

© Ilrestodelcarlino.it - Acqualagna si allea con la Spagna per le strategie del tartufo

In questa notizia si parla di: acqualagna - allea

acqualagna allea spagna strategieAcqualagna si allea con la Spagna per le strategie del tartufo - Accordi e scambi con Sarrión, città che ha creato una delle realtà economiche agricole più importanti nel settore. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Acqualagna Allea Spagna Strategie