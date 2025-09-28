Acqualagna si allea con la Spagna per le strategie del tartufo
Nasce una nuova cooperazione internazionale grazie al “Patto al Tartufo“ tra Acqualagna e la città spagnola di Sarrión. Ad annunciarlo il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi: "Un ponte culturale tra due realtà simbolo nella produzione del pregiato re della tavola capace di unire le eccellenze di due territori distanti con progetti concreti che danno forma a collaborazioni innovative. Nell’anno delle celebrazioni del 60° anniversario – spiega il primo cittadino – Acqualagna apre al mondo con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni con città che condividono lo stesso percorso fondato sulla conoscenza, sulla sostenibilità e sull’innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
